Viabilità, chiude via dell'Annunziata: ecco fino a quando

Lavori urgenti al sottopasso ferroviario, chiude (ancora una volta) via dell'Annunziata. L'arteria sarà non transitabile dalle 7 alle 16 del prossimo 31 marzo. A deciderlo, con apposita ordinanza, è stato il Comune in seguito alla presentazione di una richiesta della ditta "Cogen Srl" che dovrà realizzare alcuni interventi sul ponticello che è attraversato dalla linea ferrata.

La strada sarà chiusa a valle, cioè all'incrocio con via Dante per consentire l’esecuzione dei lavori ma, da quanto si evince dal provvedimento del Comune, dovrebbe essere nuovamente fruibile in giornata.