“Lavori urgenti alla condotta idrica”, chiude la via Empedocle: disagi per gli automobilisti

In via Empedocle è necessario un intervento urgente, da parte dell’Aica, per ripristinare il corretto funzionamento della condotta idrica della zona. Si tratta di lavori improrogabili e, proprio su specifica richiesta dell’Azienda idrica comuni agrigentini, è stata emessa un’ordinanza che vieta la circolazione e la sosta ambo i lati dei mezzi in tutta la via Empedocle a partire dalle ore 7 di lunedì 11 luglio. Non si conosce ancora la durata effettiva dell’intervento e pertanto non è stata comunicata la data in cui la viabilità potrà tornare regolare in una delle strade nevralgiche della città, situata tra la via Atenea e via Delle Torri e praticamente sopra piazza Stazione. Si prevedono dunque disagi per gli automobilisti che transiteranno nelle zone adiacenti.

Il tratto interessato dai divieti è quello compreso tra il largo denominato “Taglialavoro” (accanto via Pirandello) fino all’incrocio con via Delle Torri.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà consentire in ogni caso l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali.