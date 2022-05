Poste, si ristruttura l’ufficio in piazza Capelvenere: ecco dove saranno dirottati gli utenti

Poste Italiane ha comunicato che inizieranno a breve i lavori di ristrutturazione completa dell’ufficio postale di piazza Capelvenere a Ribera.

Con la collaborazione dell’amministrazione comunale guidata da Matteo Ruvolo, Poste Italiane continuerà a garantire la continuità dei servizi postali e finanziari all’interno di una struttura prefabbricata che si trova in piazza Verdi, in una zona individuata dopo un confronto con i tecnici comunali. La struttura alternativa non è distante dall’ufficio postale interessato dai lavori. La sede temporanea sarà operativa fino al completo ripristino (entro la fine dell’estate) della sede abituale con i consueti orari di apertura.

Sono previsti anche i lavori di installazione dell’Atm Postamat che sarà disponibile appena saranno ultimati i collegamenti telematici e tutte le opere di messa in sicurezza dell’apparecchiatura.