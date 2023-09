Questa mattina è iniziata la ristrutturazione della tribuna coperta che prevede la copertura nonché la messa in sicurezza. La ditta incaricata di eseguire le opere ha collocato un macchinario con un cestello elevatore che ha consentito agli operai di arrivare sul tetto per eseguire gli interventi.

Proseguono i lavori allo stadio Esseneto di Agrigento in vista della stagione calcistica, già iniziata, che vedrà l'Akragas impegnata nel campionato di Serie D.

La ditta incaricata questa mattina ha utilizzato un macchinario per salire sul tetto e ripristinare la copertura

Stadio Esseneto, al via i lavori per la messa in sicurezza della tribuna coperta