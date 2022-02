Strade nella Valle dei Templi e in via Cavaleri Magazzeni, al via lavori di manutenzione

Un progetto da 600 mila euro per mettere in sicurezza le strade provinciali numero 4 "Valle dei Templi" e numero 71 "Cavaleri Magazzeni".



A darne notizia è stato il Libero consorzio comunale (ex Provincia) attraverso che ha stipulato un accordo-quadro ?con un solo operatore economico. L'appalto è stato aggiudicato all'Impresa edile "Cavalli Salvatore", con sede a Milo in provincia di Catania, che ha offerto un ribasso del 34 circa circa sui prezzi unitari.

?L’appalto consentirà di eliminare delle tutte le condizioni di pericolo mettendo in sicurezza le due strade provinciali interessate. I lavori saranno completati entro un anno. Si tratta di strade interessate da un notevole flusso di veicoli, specialmente nel periodo estivo. I lavori di manutenzione straordinaria inizieranno dopo la stipula del contratto.?



?L'accordo-quadro annuale, progettato dal settore Infrastrutture stradali prevede, tra l’altro, la risagomatura del piano viabile con conglomerato bituminoso a caldo, il ripristino delle opere di presidio stradale esistenti e costruzione di nuove cunette in conglomerato cementizio semplice e la realizzazione di gabbioni metallici con pietrame per evitare lo scivolamento di terreni e detriti da monte sul piano viabile.