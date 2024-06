Divieti, senso unico e limiti di velocità: lavori in corso sulla strada statale 115

Lavori in corso sulla strada statale 115 “Sud occidentale sicula” dove, fino a venerdì 5 luglio, saranno impegnate diverse squadre di operai. L’intervento, che sarà eseguito nel tratto compreso tra il km 109,300 e il km 117,400 nei pressi di Sciacca, provocherà inevitabili limitazioni al traffico in entrambe le direzioni e su tutte le corsie.

In particolare saranno istituiti il divieto di sorpasso per gli autoveicoli, un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico, velocità massima fissata a 40 km/h. Le limitazioni saranno in vigore nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 19 esclusi i giorni festivi e prefestivi.

“Il provvedimento - fanno sapere dall’Anas - si rende necessario per consentire di effettuare in sicurezza gli interventi di mitigazione acustica dell’area. Anas, società del Polo infrastrutture del gruppo Fs italiane, raccomanda prudenza nella guida”.