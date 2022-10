Contratto sottoscritto: possono iniziare i lavori di pavimentazione della strada per l'ospedale

Il contratto di affidamento diretto è stato sottoscritto. Adesso la ditta Caruso Appalti di Modica potrà iniziare i lavori di pavimentazione sul tratto di collegamento fra la strada provinciale 15/C e contrada Consolida. I lavori sono stati aggiudicati dal Genio civile di Agrigento. Non si tratta di un tratto di strada qualunque, per quanto sono tantissime le vie comunali e provinciali che hanno un indispensabile bisogno di intervento di manutezione o di rifacimento in toto, ma della strada che porta anche all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.