Viabilità, messi in gara i lavori sulla strada tra Bivona e Santo Stefano

Via ai lavori sulla strada intercomunale Bivona - Santo Stefano di Quisquina. Ad annunciarlo è la Regione Siciliana. L'importo dell'appalto è di 500 mila euro e gli interventi e le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 21 dicembre.

Dovranno essere realizzati degli interventi di regimentazione delle acque piovane, le cui infiltrazioni hanno provocato i disastrosi cedimenti nella parte finale del tracciato, quella che ricade nel territorio bivonese.

Nell'intera zona sono inoltre presenti una serie di dissesti di minori dimensioni che richiederanno il posizionamento di alcune gabbionate metalliche in grado di prevenire nuovi cedimenti. Prevista anche la sistemazione dei muri di contenimento danneggiati, anche se strutturalmente risultano in buono stato. Per rendere ulteriormente sicuro il transito saranno, infine, installati quattro cartelli rifrangenti che segnalano la curva stretta.