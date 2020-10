Lavori a singhiozzo sulla 640, l'ultimatum: "Rescissione del contratto se non vi saranno progressi"

C'è l'ultimatum. L'Anas dovrà impegnarsi alla rescissione del contratto di Cmc se, entro il 30 novembre, non si saranno registrati progressi reali, sensibili e davvero significativi sull'avanzamento dei lavori. Tanto è stato deciso durante una riunione, svoltasi a Palermo, con Anas, Cmc e assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Al centro del vertice una cosa soltanto: i lavori di raddoppio della strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta.

“Per un anno abbiamo concesso un’ampia linea di credito alla Cmc, ma ad oggi il bilancio è deludente. Sul completamento della statale 640 Agrigento-Caltanissetta non si registrano passi in avanti e poca cosa sono uno o due milioni di produzione negli ultimi mesi, a fronte dei 150 milioni ancora da compiere nei prossimi due anni - ha reso noto l'assessore Falcone - . Ecco perché abbiamo deciso, nel corso della riunione di stamane con Anas e l'azienda contraente generale, di mettere nero su bianco un ultimatum: il committente Anas dovrà impegnarsi alla rescissione del contratto di Cmc se, entro il 30 novembre, non si saranno registrati progressi reali, sensibili e davvero significativi sull'avanzamento dei lavori. Dobbiamo porre fine a questa infinita vertenza anche perché rischiamo di dover restituire all'Europa, come Regione Siciliana, ben 465 milioni di euro di finanziamenti qualora la statale 640 non sia completa e in esercizio nel 2023”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Presenti al tavolo il presidente della IV commissione all’Ars, Giusy Savarino, per Anas il direttore progettazione e realizzazione lavori Eutimio Mucilli, il dirigente tecnico Ettore de la Grennellais, il responsabile struttura territoriale Valerio Mele; collegato in videoconferenza il direttore generale Cmc Paolo Porcelli. “Stiamo col fiato sul collo di Cmc e seguiamo da vicino la vicenda - ha aggiunto Giusy Savarino - perché vogliamo che queste opere arrivino a conclusione velocemente. Siamo al fianco e a sostegno del Governo Musumeci”.