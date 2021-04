Statale 640, la fine dei lavori di raddoppio è sempre più vicina: aperti nuovi tratti

Le operazioni di raddoppio della "Strada degli scrittori" si avviano, dopo circa un decennio, a conclusione. Da oggi, lunedì 26 aprile, l’asse principale della nuova arteria congiungerà l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e lo svincolo di Caltanissetta Nord e sarà aperto anche in configurazione provvisoria, lo svincolo per la Ss 626.

In particolare saranno percorribili, lungo la carreggiata in direzione Agrigento, la galleria "Cozzo Garlatti" e il viadotto "Arenella III", costituito da 13 campate per una lunghezza complessiva di 590 metri. Nella giornata di oggi immancabile è stato il sopralluogo del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, Giancarlo Cancelleri.

"Presto - ha annunciato - verranno fatti ulteriori passi avanti affinché anche l'ultimo tratto che riguarda l’ex scorrimento veloce 640 possa essere consegnato entro la fine del prossimo anno. Al completamento mancano solo 7 chilometri. Un anno e mezzo fa abbiamo trovato un cantiere fermo e abbandonato, nessuno ci avrebbe scommesso sulla ripresa dei lavori, per questo anche oggi sono qui per raccontare al territorio un riscatto che gli spettava e finché l’opera non verrà ultimata monitorerò i lavori e racconterò ai siciliani come l’impegno e la presenza sul territorio possano concretizzarsi in fatti".