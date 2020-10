Viabilità, consegnati i lavori sulla provinciale 21 Casteltermini-Passofonduto

Sono stati consegnati alla ditta vincitrice dell'appalto i lavori relativi all'esecuzione di interventi urgente sulle frane esistenti sulla strada provinciale 21 Casteltermini-Passofonduto.

Le operazioni inizieranno nei prossimi giorni, una volta che saranno completati gli adempimenti amministrativi da parte dell'impresa aggiudicataria. Il termine di esecuzione dei lavori è di 240 giorni. Bisognerà intervenire soprattutto al km 10, in contrada Calcara, per eventi franosi che hanno causato il cedimento di parte della carreggiata stradale. Per prevenire nuovi eventi di questo tipo si provvederà a realizzare dei muretti di contenimento, un sistema di gabbionate e a riprendere i muri già crollati per smottamenti di minore entità.

