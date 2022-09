Lavori in corso sulla statale 640: al via la manutenzione dei viadotti Ipsas II e III

Lunghe code e traffico veicolare intenso sul tratto di statale 640 compreso tra le rotonde “Giunone” e “Degli Scrittori” di Agrigento per l'avvio dei lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto Ipsas III. La durata prevista delle opere di manutenzione, programmate da Anas, è di circa un mese e interesseranno anche il ponte Ipsas II. Per tutta la durata dei lavori, nella trafficata arteria, il passaggio dei veicoli sarà disciplinato dai semafori per il senso unico alternato di marcia.