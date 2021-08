Protezione civile, via a quattro interventi per quasi otto milioni e mezzo di euro

Fondi per complessivi 8.400.000 euro per quattro interventi finalizzati alla sistemazione di collettori fognari, strade, frane e corsi d’acqua in territorio di Sciacca. Sono stati previsti dalla Protezione Civile Regionale.

Si tratta di interventi, viene spiegato in una nota, programmati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.

Ecco le attività che saranno svolte: collettore acque miste, importo complessivo di 500.000 euro; interventi per assicurare la transitabilità della strada provinciale Caltabellotta - Sciacca mediante consolidamento del versante Rocca Porcaria” nel Comune di Sciacca, per un importo complessivo di 900.000 euro; sistemazione della frana di via Lido Panoramica Perriera, per un importo complessivo di 500.000; lavori di sistemazione idraulica del torrente Cansalamone, per un importo complessivo di 6.500.000 euro.