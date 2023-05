Al via i lavori di riqualificazione a Ciuccafa, Martello: “Interventi finanziati esclusivamente con fondi comunali”

Sono cominciati questa mattina, lunedì 8 maggio, i lavori di riqualificazione del quartiere di contrada Ciuccafa a Porto Empedocle. Tra gli operai e i mezzi impegnati nella prima fase dell’intervento c’era anche il sindaco Calogero Martello che ha voluto essere presente.

”Questi interventi - ha chiarito Martello - sono finanziati esclusivamente con fondi comunali e, qualora nei prossimi giorni qualcuno intendesse rivendicare i meriti di tale operazione, la cittadinanza non dovrà crederci in quando si tratta di lavori predisposti e concretizzati esclusivamente dall’amministrazione da me guidata e non da chi mi ha preceduto”.