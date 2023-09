Ribera, completati i lavori sul canale di scolo in contrada Mirillo

E' in fase di completamento, a Ribera, l’importante progetto da circa 360 mila, che prevede il ripristino del canale di scolo delle acque meteoriche in contrada Mirillo, è ormai in fase di completamento. "Questo intervento, atteso da anni - commentano dal Comune -permetterà di prevenire allagamenti e garantire la corretta gestione delle acque piovane. Grazie alla collaborazione sinergica tra il nostro comune e le imprese specializzate, siamo riusciti a rispettare i tempi e a mantenere gli standard di qualità necessari. In questa ultima fase la ditta incaricata sta provvedendo al rifacimento della pavimentazione stradale, prima della conclusione dei lavori".