Lavori in piazza Municipio, si potano gli alberi: ecco come dovranno comportarsi gli automobilisti

Operai comunali al lavoro, in piazza Municipio, per sistemare il verde pubblico, in particolare per potare gli alberi di ficus che si trovano vicino Palazzo dei Giganti per dare un aspetto più ordinato e gradevole. L’intervento comincerà giovedì 9 febbraio a partire dalle 7 del mattino.

Per consentire agli operai di lavorare senza intralci, è stato istituito, con apposita ordinanza, il divieto di sosta con rimozione nell’area centrale di piazza Pirandello (Municipio), dove è normalmente consentita la sosta dei veicoli, fino a cessato bisogno.

La ditta esecutrice dei lavori avrà l’obbligo di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata e di ripristinare lo stato dei luoghi qualora venissero alterati e senza intralcio alla circolazione stradale.