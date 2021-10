Lavori in corso in piazza Cavour: ecco come cambierà la viabilità in centro

Si ricostruisce il tetto del condominio di viale della Vittoria colpito da un crollo nei mesi scorsi: cambia la viabilità delle aree circostanti.

A disporlo, con ordinanza, è stato il sindaco di Agrigento. I divieti saranno vigenti dal prossimo 20 ottobre e rimarranno in vigore fino al termine dei lavori e riguarderanno sia la circolazione veicolare che quella pedonale.

In particolare: sarà chiusa parte di piazza Cavour nell'area che, dice una nota del Comune, è identificata "precisamente d.f. il cv., 27/b". Nella piazza sarà inoltre imposto il divieto di sosta ambo i lati dal punto luce 72 al civico 4. In via Vittorio Emanuele Orlando, dalle 7 alle 18 - tutti i giorni escluso i festivi - verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati dal punto luce 73 al punto luce 72. In via del Piave, infine, dalle 7 alle 18 di tutti i giorni, escluso i festivi, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati dal punto luce numero 8 fino all’incrocio con il viale della Vittoria.