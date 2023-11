San Leone, al via i lavori di restyling del parco giochi

Al via i lavori di restyling del parco giochi di San Leone. L'annuncio è dell'assessore Gerlando Principato. "Gli interventi che abbiamo previsto con l'ufficio tecnico del Comune - dice - prevedono la manutenzione e messa in sicurezza di alcuni dei giochi presenti, non più a norma, l'istallazione di nuovi giochi e la posa di una nuova pavimentazione. Avremo così un parco più sicuro per i nostri bambini".

Nel giugno scorso l’amministrazione comunale, avvalendosi del fondo "Infrastrutture sociali per i comune del Sud", ha richiesto al dirigente del settore Lavori pubblici di avviare l'iter progettuale per non perdere i finanziamenti a disposizione annualmente per le amministrazioni. Il progetto è stato adesso appaltato e sarà appaltato entro dicembre.

"Ancora una volta – spiega l’assessore comunale Gerlando Principato – avere i finanziamenti, programmare e realizzare opere ci consente di migliorare gli standard di vita di Agrigento e delle sue frazioni".