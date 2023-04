Lavori di completamento dell'ospedale di Agrigento: dopo quasi 20 anni chiesto risarcimento milionario

A distanza di circa 20 anni dai fatti, la Cassazione sarà chiamata a pronunciarsi sui lavori di ampliamento e adeguamento dell'ospedale di Agrigento.

A proporre ricorso è stata dieci anni fa la società Impresal, capogruppo del raggruppamento di imprese che tra il 2003 e il 2009 si occuparono sia del completamento e l'ampliamento del nosocomio di contrada Cosolida , oltre che della sua riorganizzazione funzionale e della manutenzione degli impianti. Lavori per i quali l'ati chiedeva oltre 3 milioni di euro connessi a questioni di tipo contrattuale.

Una linea che ha retto, anche se in forma ridotta, davanti a ben 2 corti: prima era arrivata una sentenza da parte del tribunale di Agrigento che aveva accolto la richiesta riducendola però a "soli" 2 milioni di euro circa e poi la Corte d'Appello, che era scesa a quota un milione e quattrocentomila euro seppur accogliendo in un primo momento la sospensione della sentenza. L'Asp ha già versato 900mila euro ai privati, ma adesso punta ad ottenere l'annullamento della sentenza in Cassazioneadesso si va in cassazione