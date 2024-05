E' il momento della svolta: ordinati i lavori di messa in sicurezza dello scalo della Pozzolana a Linosa

I lavori, in somma urgenza, per la messa in sicurezza dello scalo della Pozzolana a Linosa sono stati ordinati. Ed è stato fatto dall'amministrazione comunale dopo aver accertato che l’unica banchina operativa del porto dell’isola - asservita allo scalo merci e passeggeri e che garantisce la continuità territoriale - è in stato di forte degrado, danneggiamento e usura. Lo scorso inverno, il sindaco delle isole Pelagie Filippo Mannino e tutta la sua compagine erano riusciti a far illuminare il molo. Adesso, dopo anni e anni, la banchina tornerà a essere in sicurezza.

Gli amministratori erano già al lavoro, e da tempo, per i lavori di messa in sicurezza dello scalo di Pozzolana.

Sulla più piccola delle isole Pelagie, mercoledì scorso, il "Comitato 28 gennaio Linosa" ha organizzato - senza alcun preavviso, ma non ci sono stati problemi di ordine pubblico, - una manifestazione di protesta deputata a richiamare l'attenzione sulle criticità dei collegamenti marittimi, fatti con il traghetto di linea, fra Linosa-Lampedusa e Porto Empedocle. Criticità legate appunto alla difficoltà di attracco al molo adibito a porto. Alla ringhiera del balcone del palazzo del Municipio venne esposto un lenzuolo bianco con la scritta "Prefetto ti aspettiamo”. La manifestazione, a ruota, si è spostata sulla banchina di Pozzolana dove c'erano circa 30 isolani che hanno esposto un altro lenzuolo con la scritta: “Linosa sola abbandonata da Comune, Regione, Stato ed Europa”.