Manutenzione straordinaria sulla strada provinciale Cavaleri Magazzeni: approvato bando di gara

A breve saranno avviati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 71B Cavaleri Magazzeni: approvato il bando di gara. Con determinazione del settore contratti e gare del Libero consorzio comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni delle strade di propria competenza. è stato infatti approvato il bando per l'accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l'affidamento dei lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza della strada in questione.

Si tratta di lavori progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali, per un importo a base d'asta di 991.500,00 euro, finanziati con fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il termine di presentazione delle offerte per la gara, che sarà effettuata in modalità integralmente telematica, verrà fissato successivamente.