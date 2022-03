Manutenzione delle scuole, lavori in diversi istituti del territorio per quasi 200 mila euro

Il Libero consorzio comunale di Agrigento (ex Provincia) ha pianificato un massiccio intervento di manutenzione straordinaria in diversi istituti scolastici di Ribera e Sciacca. ?Nella città delle arance si interverrà al magistrale e al liceo sperimentale “Francesco Crispi e al “Giovanni XXIII”. A Sciacca i lavori si svolgeranno negli istituti “Fazello, “Molonari”, “Vetrano” e “Fermi”.

?La progettazione, eseguita dal settore ”Edilizia scolastica”, prevede un importo a base d’asta di affidamento di 197.092,17 euro. Il Libero consorzio procederà all'affidamento attraverso un'indagine di mercato, svolta in modalità telematica, per individuare i dieci soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'accordo quadro annuale con un solo operatore economico.

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12 del 10 maggio prossimo in modalità telematica e verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il “Portale appalti” del Libero consorzio comunale di Agrigento. Previsti lavori di falegnameria, di sistemazione e sostituzione degli infissi, e delle vetrate, lavori di impiantistica, sistemazione spazi esterni, ripristino delle condotte fognarie e idriche. Richiesto anche il pronto intervento per eliminare situazioni di pericolo o di mancata sicurezza.

??L’esame delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio si svolgeranno in seduta pubblica, tramite la piattaforma telematica “Maggioli”, il prossimo 28 aprile alle 8,30 nella sala gare del Libero consorzio in Via Acrone 27 ad Agrigento.