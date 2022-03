Lavori di metanizzazione in via Alessandria, ecco come cambierà il traffico

Lavori di metanizzazione in corso, ecco come cambierà il traffico a Licata.

Gli interventi, che interesseranno la via Alessandria, vedranno il divieto di transito e di sosta con rimozione, nel tratto compreso tra la via Massaua e la via Tripoli, da lunedì 14 a giovedì 18 marzo 2022, nella fascia oraria dalle 7 alle 17, per lavori di metanizzazione ad opera della ditta Siciltecnoplus.

La ditta avrà l'obbligo di predisporre la segnaletica, recintare gli scavi, posizionare fanali luminosi e permettere comunque l'accesso dei residenti.