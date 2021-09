Lavori in piazza Del Vespro: impossibile evitare gli assembramenti, sospeso il mercatino rionale

In piazza Del Vespro, al Villaggio Mosè, sono in corso dei lavori di riqualificazione. Alcuni commercianti ambulanti sono stati costretti, a causa del cantiere, a spostare i banchi di vendita nell'area di pertinenza della scuola e nel tratto di strada che congiunge la sede dell’istituto scolastico di via Leonardo Sciascia. Una "rivoluzione" che, di fatto, non consente il distanziamento fra i banchi di vendita e che quindi fa venire meno ogni forma di prevenzione: assembramenti soprattutto.

Dopo un sopralluogo ispettivo della polizia municipale, accertato che non era possibile evitare gli assembramenti, il sindaco Franco Micciché ha deciso: sospensione temporanea del mercatino rionale di piazza del Vespro al Villaggio Mosè. L'ordinanza è stata firmata oggi e avrà decorrenza, ai fini precauzionali, a partire da lunedì 20 settembre.

Di fatto, nella zona s'era creato il rischio di assembramenti nell'area del mercato rionale e soprattutto, con l'inizio del nuovo anno scolastico, la scuola è risultata essere quasi irraggiungibile con il rischio di assembramento anche tra alunni, genitori e personale scolastico.