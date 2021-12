Lavori in corso in viale Serrovia: ecco come cambierà il traffico

Sarà istituito per il giorno 19 dicembre, dalle 8 alle 18, il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione in corso Serrovira per lavori della ditta Iet Srl, dal civico 2 al civico 34 e dal civico 1 al civico 13.

A stabilirlo è un'ordinanza dirigenziale firmata oggi dalla Polizia municipale di Licata. Il traffico veicolare proveniente da piazza Linares e da corso Umberto verrà deviato in via Stazione Vecchia dalle 8 alle 18 del 19 dicembre 2021.