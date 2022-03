Giro di Sicilia, continuano i lavori sulle strade della provincia: interventi a Canicattì

Giro di Sicilia, continuano i lavori per preparare le strade della nostra provincia al passaggio dell'iniziativa sportiva.

Il Genio Civile ha infatto completato gli interventi di scarificazione e pavimentazione stradale del viale Leonardo Sciascia del Villaggio Mosè, e sta iniziando a lavorare a Canicattì, con la scarifica, la ripavimentazione ed il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale delle vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa.