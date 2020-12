Lavori pubblici e contrasto alle frane: un anno di progetti del Genio Civile

Un anno di progetti e investimenti per il territorio. Il Genio civile traccia un bilancio del 2020, un anno difficile ma che è stato comunque produttivo: dalla progettazione dei lavori per il restyling del porticciolo di San Leone alle procedure per la riapertura del Teatro Samonà di Sciacca, passando dalla pavimentazione delle strade attraversate dal Giro d’Italia, esecuzione di 19 interventi di regimentazione idraulica, monitoraggio sulla sicurezza di 150 ponti, redazione del bando per la progettazione della strada mare-monti e semplificazione delle procedure in edilizia.

“Durante il 2020 - afferma il capo dell’ufficio Rino La Mendola - siamo riusciti a portare avanti con successo una serie di attività importanti per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio, superando le notevoli difficoltà determinate dalla pandemia. Abbiamo rilevato lo stato di efficienza strutturale di ben 150 ponti ricadenti lungo le nostre strade provinciali, affinché il libero consorzio dei comuni e l’assessorato regionale alle infrastrutture possano programmare i lavori da eseguire per la messa in sicurezza del nostro sistema infrastrutturale provinciale".

Rispetto all’emergenza idrogeologica, invece, sono stati eseguiti 19 interventi di manutenzione dei corsi d’acqua che attraversano il territorio provinciale, fruendo delle risorse stanziate dal Governo Musumeci, con un investimento di circa 8 milioni di euro. Manutenzioni che serviranno a prevenire nuove esondazioni. Il Genio ha inoltre completato il bando per le procedure di affidamento della progettazione esecutiva della "strada mare-monti", che, per un importo complessivo di 123 milioni di euro, collegherà i comuni della fascia centrale dei Monti Sicani.