Completamento della rete fognaria a Ribera: parte la gara d'appalto

Completamento della rete fognaria di Ribera, bandita la gara per l’affidamento dei lavori dal valore di 2,9 milioni di euro. L’intervento garantirà la copertura del servizio fognario dell’interno agglomerato della città delle arance e il collettamento dei reflui all’esistente impianto di depurazione sito in contrada costa Coniglia.

Il progetto prevede inoltre il rifacimento della rete nera del quartiere Sant'Antonino, ad Ovest del centro abitato di Ribera e il completamento delle reti di raccolta. Questo consentirà di far uscire il comune dalla procedura d’infrazione 2004/2034.

“L’avvio della gara dei lavori è un passaggio importante – spiega il sub commissario per la depurazione Riccardo Costanza – perché è l’ultimo step per l’avvio dei lavori che permetteranno di superare l’infrazione comunitaria e al contempo garantiranno per tutti i cittadini di Ribera una rete fognaria efficiente”.