Erosione ad Eraclea Minoa, partiti i lavori per salvare quello che resta della spiaggia

Avviati i lavori per salvare la spiaggia di Eraclea Minoa in preda al fenomeno erosivo. A documentare lo svolgimento delle attività è stata l’associazione ambientalista Mareamico.

“Fin dal 2017 - dice il presidente Claudio Lombardo - documenta la progressiva erosione che ha cancellato 200 metri di spiaggia e 50 metri di boschetto ad Eraclea Minoa: un tratto di costa splendido della provincia di Agrigento. Sono passati 5 lunghi anni in cui questa associazione ambientalista, pungolo delle istituzioni, ha ripreso e mostrato come l’erosione e le lungaggini burocratiche abbiano cancellato per sempre una porzione di territorio.

La novità è che a fine 2022, solo qualche giorno fa, sono partiti i lavori per salvare ciò che resta della spiaggia, ma qualcosa non ci convince. Forse sarebbe stata più opportuna la scelta di costruire alcune barriere soffolte al largo della spiaggia, invece il progetto finanziato dalla Regione Sicilia prevede l’istallazione di tre bracci frangiflutti ortogonali alla costa. Si tratta di una soluzione dal grosso impatto visivo. Speriamo almeno che tutto ciò serva a salvare Eraclea”.