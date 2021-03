Gestione delle acque piovane e dissesto idrogeologico: finanziato progetto

Dopo 16 anni di attesa, via ad interventi contro il dissesto idrogeologico nel centro abitato di Lucca Siculia. Ad annunciarlo è la Regione Siciliana. Ad aggiudicarsi l’esecuzione delle indagini e dei rilievi tecnici, sarà la società Engeo Associati-Engineering & Geology di Catania.

Verrà realizzato un canale di gronda nella zona a monte del centro abitato che consentirà di gestire le acque piovane nell'area di intervento tra via Pizzo di Santa e via Campo Sportivo che defluiscono, soprattutto in inverno, in piazza Vittorio Emanuele. Una situazione che provoca ripercussioni molto serie sul sistema viario e il traffico veicolare.