Via a pulizia e diserbo nel centro città, ecco come cambierà il traffico

Via ad interventi di pulizia e diserbo nel centro città, ecco come cambierà il traffico per consentire le operazioni. A stabilirlo è un'ordinanza della Polizia municipale che sarà in vigore dal 18 al 22 marzo 2021, dalle 7 alle 17, nei giorni feriali.

Le vie interessate, che saranno comunque indicata man mano con apposita cartellonistica stradale saranno piazza Attilio Regolo, via Soldato D’Acquisto, via Dogana, via Castello, via Ammiraglio Domenico Cammilleri, corso Umberto II, corso Argentina, via Principe di Napoli. Qui vigerà, per il tempo necessario a garantire lo svolgimento dei lavori, un divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati.