Condotta idrica e voragine, chiuse via San Vito e un tratto di viale Sicilia: ecco i divieti e le nuove disposizioni sul traffico

La Via San Vito è stata chiusa al transito veicolare, da oggi, mercoledì 18 maggio, fino a cessato bisogno, per consentire all’Aica di effettuare un intervento urgente di riparazione della condotta idrica principale. La chiusura interessa in particolare il tratto all’altezza dell’incrocio con via Cicerone con piazza Vittorio Emanuele. Prevista l’interdizione totale al traffico veicolare considerato che i lavori occuperanno tutta la carreggiata stradale. La decorrenza del divieto è stata immediata mentre gli interventi di manutenzione sono previsti tra i civici 4 e 12.

La ditta esecutrice dei lavori si occuperà di garantire la pubblica e privata incolumità, la salvaguardia dei diritti dei terzi, il ripristino dello stato dei luoghi e l’accesso alle private proprietà ed agli esercizi commerciali compresi nel tratto viario interessato dei lavori.

Chiuso anche un tratto di viale Sicilia

Chiusura al transito veicolare e pedonale di un tratto del viale Sicilia per circa 50 metri, all’altezza del civico 1, in prossimità dell’incrocio con via Provenzano e via Alessio Di Giovanni. L'interdizione del tratto di strada decorre da oggi e "fino a cessato bisogno", scrivono dal Comune. Una chiusura che si è resa necessaria a causa di una pericolosa buca stradale con sottostante voragine.

(Aggiornato alle 13,15)