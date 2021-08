Comando provinciale dei vigili del fuoco, aggiudicata la gara per la manutenzione straordinaria

E' stato aggiudicato questa mattina l'appalto per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Villaseta.

I lavori saranno eseguiti dalla Ati Genco srl – Forleo srl, con sede a Mussomeli che ha offerto il ribasso del 38,528% sull'importo a base d'asta di 738.000,00 euro (compresi 18.450,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). L'appalto è stato gestito integralmente in modalità telematica, mentre i lavori inizieranno dopo la firma del contratto con l'impresa.

“Questi lavori, progettati dallo staff dell'Ufficio Tecnico del Libero Consorzio di Agrigento - afferma il commissario Vincenzo Raffo - consentiranno di intervenire non solo sulle condizioni generali dell'immobile sede del Comando dei Vigili del Fuoco, ma anche sui livelli di sicurezza e sull'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che su aspetti più generali dell'infrastruttura”.