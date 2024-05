Lavori alla centrale di sollevamento di Villaseta, diverse zone della città senz’acqua per un giorno

Siciliacque dovrà interrompere la fornitura idrica per circa 9 ore, nella giornata di domani, giovedì 30 maggio, per consentire dei lavori di riparazione nella centrale di sollevamento di Villaseta. In particolare si effettuerà un intervento di sostituzione di cavi elettrici che comporterà la sospensione della fornitura idrica al serbatoio “Forche” del Comune di Agrigento tra le 9,30 e le 18.

Pertanto le zone che rimarranno senza fornitura idrica nel periodo indicato saranno il centro cittadino, Quadrivio, Fontanelle, San Michele, Villaggio Mosè, Villaseta, Giardina Gallotti e Montaperto.

Appena sarà riattivata la fornitura idrica al serbatoio “Forche” da parte di Siciliacque sarà possibile riattivare la distribuzione che, per normalizzarsi, avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici.