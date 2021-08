Lavori all’acquedotto Montescuro, interrotta la fornitura idrica e disagi per i cittadini

L’Azienda idrica comuni agrigentini (Aica) attraverso una nota ha comunicato che Siciliacque S.p.A., società di sovrambito, per eseguire alcuni interventi di manutenzione, non più differibili, ha interrotto temporaneamente l’esercizio dell’acquedotto Montescuro ovest con la conseguente sospensione della fornitura idrica in territorio di Montevago.

“L’Aica - si legge in una nota - scusandosi per il disservizio, non imputabile al proprio operato, rassicura l’utenza sul ripristino della regolare fornitura idrica che avverrà in data odierna, fermo restando che, non essendo stato accumulato un volume di acqua sufficiente nel serbatoio comunale, la distribuzione prevista potrà subire delle limitazioni che si normalizzeranno nel più breve tempo possibile”.