Lavori ad acquedotto e serbatoi, interrotta la fornitura d’acqua: ecco dove

Oggi, giovedì 9 novembre, i tecnici di Aica stanno eseguendo 2 interventi concomitanti a Sciacca. Il primo, che era stato già programmato, è in esecuzione sulla condotta dell’acquedotto Carboj mentre il secondo riguarda la riparazione di un tratto della condotta di adduzione ai serbatoi Tabasi e Mura di Vega. La conclusione di entrambi gli interventi è prevista nel pomeriggio, così da consentire il ripristino delle forniture e della distribuzione idrica che, comunque, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

Dalle 8 di domani, invece a Ribera, Siciliacque interromperà la fornitura al serbatoio che alimenta Borgo Bonsignore e di conseguenza la distribuzione in programma nella frazione subirà delle limitazioni. I lavori di riparazione dovrebbero concludersi in giornata, tant’è che Siciliacque conta di ripristinare la fornitura entro le 18 di domani, venerdì 10 novembre. Ma anche in questo caso la distribuzione si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

Ridotta temporaneamente, di circa il 10 per cento, anche la dotazione idrica consegnata ai comuni di Agrigento, Siculiana, Porto Empedocle, Realmonte, Cattolica Eraclea, Calamonaci, Ribera, Montallegro, Licata e Sciacca. A determinare la riduzione della dotazione idrica, in quest'ultimo caso, è stato un guasto a carico del trasformatore Mt insistente sulla cabina elettrica di trasformazione del pozzo 2 Grattavoli in contrada Misilifulmini a Sciacca.

Aica ha già predisposto quanto necessario per l’acquisto del nuovo trasformatore e, al termine dell’installazione, saranno ripristinate le dotazioni idriche ai comuni interessati.

(Aggiornato alle 14:11)