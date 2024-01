"Tre lavoratori 'in nero' nel cantiere edile": denunciata imprenditrice ed elevate multe ed ammende per oltre 51mila euro

Tre operai "in nero" sono stati trovati, dai carabinieri del Nil, durante un controllo ad una ditta edile che aveva allestito un cantiere nella periferia di Agrigento. La titolare dell'impresa, una 45enne, è stata denunciata alla Procura della Repubblica e le sono state elevate multe ed ammende per un totale di oltre 51mila euro.

I militari del nucleo Ispettorato del lavoro da tempo ormai portano avanti, e in gran silenzio, controlli e verifiche sulle attività - cantieri edili soprattutto - di Agrigento e provincia. E proprio in quest'ottica, negli ultimi giorni sono stati fatti dei controlli anche al cantiere edile allestito in zona periferica della città dei Templi. Sono stati appunto trovati i tre operai "in nero", che - pare - avrebbero lavorato senza alcuna protezione.

Oltre alla denuncia penale e a multe e ammende, per l'impresa è stata disposta la temporanea sospensione dell'attività.