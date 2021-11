Lavoratori Aica senza stipendio da due mesi: convocata un'assemblea

Dipendenti senza stipendio da due mesi e una condizione economica complessiva che desta non poche preoccupazioni: gli ex lavoratori Girgenti Acque e Hidortecne sono nuovamente sul piede di guerra.

Venerdì i dipendenti aderenti al Fiom e Filctem parteciperanno ad un'assemblea convocata dai sindacati per fare il punto di possibili iniziative di protesta contro la gestione di Aica che oggi non riuscirebbe a garantire il pagamento delle somme spettanti e non avrebbe di fatto alcuna prospettiva a medio termine per saldare il dovuto.

Dall'ultimo incontro avuto con la gestione della consortile, infatti, sarebbe emerso che a fronte di due mensilità avanzate, sarebbe possibile solo il pagamento del 50% di una singola mensilità. Una situazione grave anche in considerazione che a fine anno i lavoratori non dovrebbero ricevere solamente un nuovo mese di stipendio, ma anche la 13esima.

Ogni decisione rispetto a possibili proteste sarà presa al termine dell'assemblea, ma i "venti" di sciopero fischiano forti.