Aica prova a mettere una "pezza" alle difficoltà economiche: pagato uno stipendio ai lavoratori

Pagato, per intero, lo stipendio di ottobre ai dipendenti Aica. I lavoratori di ex Girgenti Acque e Hydrotecne - aderenti a Fiom e Filctem - avevano partecipato, venerdì, ad una infuocata assemblea. Si preannunciavano "venti" di guerra per reclamare quanto loro dovuto.

La gestione Aica non è riuscita a pagare entrambe le mensilità attese dai lavoratori, ma ha onorato solo lo stipendio di ottobre e questo - anche se non completamente - ha fatto rientrare la mobilitazione e una paventata protesta. Resta comunque lo stato di agitazione dei lavoratori anche in considerazione del fatto che, a fine anno, i lavoratori non devono ricevere solamente un nuovo mese di stipendio, ma anche la 13esima.