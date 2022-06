"Un lavoratore in nero e niente servizi igienici nel cantiere": denunciato imprenditore

Avrebbe omesso di consegnare i dispositivi di protezione individuale antiCovid ai lavoratori e di fornire le informazioni sui rischi connessi all’attività, ma anche di installare i servizi igienici nel cantiere. Ad effettuare il controllo in uno dei cantieri edili allestiti lungo il viale Della Vittoria, assieme ai militari dell’Arma della stazione di Agrigento, sono stati i carabinieri del Nil. Verificata la posizione lavorativa di quattro lavoratori, uno è stato trovato essere senza alcun contratto e dunque “in nero”.

A carico dell’imprenditore, titolare dell’impresa edile, un agrigentino, è scattata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Ma gli sono state elevate anche ammende per complessivi 14.845,23 euro e sanzioni amministrative per 5.100 euro. I carabinieri non hanno, non in questo caso perché si tratta di micro-impresa, disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale.

I controlli dei carabinieri del Nil, supportati dai colleghi delle varie stazioni, vanno avanti da mesi e mesi ormai e hanno riguardato ogni Comune dell’Agrigentino. Le attività di ispezione e verifica sono contestualizzate nel contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, ma anche della massima sicurezza sul campo e regolarità contrattuale dei lavoratori.

Di fatto, tanto nella città dei Templi quanto nel resto della provincia, ad ogni controllo dei carabinieri del Nil in cantieri edili emergono quasi sempre lo stesso genere di irregolarità, oltre che appunto lavoratori “in nero”.