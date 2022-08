Lastre di eternit abbandonate in spiaggia, i villeggianti: "Bomba per l'ambiente e per la salute pubblica"

Non soltanto qualche bottiglia di birra vacante o delle cartacce, residui di improvvisati pic-nic sull'arenile. Sulle spiagge di San Leone si trovano, ma nessuno vorrebbe vederle, delle lastre di eternit. Pericolosissimo materiale che è perfino grossolanamente sgretolato.

Una vera "bomba" ambientale quella che è stata notata, in tarda mattinata, all'ingresso della quarta traversa del viale Delle Dune di San Leone. Ed in tanti, anzi tantissimi, sono rimasti a bocca aperta. A prescindere da chi lo abbia abbandonato in quel punto, praticamente all'ingresso di un luogo di relax e divertimento per grandi e piccini, i villeggianti naturalmente si chiedevano perché non veniva rimosso, perché era stato lasciato dove potrebbe fare del male alla salute pubblica.