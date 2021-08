Lascia il marito e torna dai genitori, 40enne minaccia e insulta per strada la donna: arriva la polizia

Ormai stanca, forse anche disperata, per le continue ire e i maltrattamenti da parte del marito, ha fatto le valige ed è tornata a casa dei suoi genitori. Il consorte, forse perché ubriaco o forse perché non s’è rassegnato alla fine di quella storia, l’ha cercata ed attesa sotto casa dei suoceri. Ed è nel quartiere di Monserrato che è scoppiato il caos. Non c’è stata, per fortuna, non in questo caso, un’aggressione fisica, ma quando ha visto arrivare la moglie, che era con i figli, ha iniziato ad insultarla e a minacciarla. Ed ha continuato anche quando la trentacinquenne s’è rifugiata nell’androne del palazzo prima e a casa dei suoi genitori dopo. E’ scattato l’allarme. Non poteva, naturalmente, essere altrimenti. Tanto la trentacinquenne, quanto alcuni residenti del palazzo, hanno composto il numero unico d’emergenza: il 112.

La donna, vittima di offese, ingiurie e minacce, ha spiegato – all’operatore della sala operativa – che si trovava in compagnia dei suoi bambini e che, naturalmente, aveva paura. Sul posto, in una manciata di minuti, è stata “dirottata” la prima pattuglia disponibile: una macchina del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e una della sezione Volanti della Questura. Quando gli agenti sono giunti nel rione periferico di Monserrato, del quarantenne non c’era però più nessuna traccia: s’era, di fatto, dissolto nel nulla, sentendo magari, forse, le sirene della polizia di Stato. E’ stato comunque rintracciato poco dopo e la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Si attende, appare scontato che sia così, la querela di parte della donna che è stata “bersagliata” con insulti, ingiurie e minacce. Non è escluso, inoltre, qualora dovesse essere attivato il cosiddetto “codice rosso”, qualche provvedimento di allontanamento a carico del quarantenne. Ma servirà ancora qualche altro giorno.