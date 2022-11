Lascia il cellulare in sagrestia e dopo pochi minuti scompare: rubato il telefonino dell'arciprete

Lascia il telefono cellulare, forse come d’abitudine, sulla scrivania della sagrestia e, qualcuno nell’arco di neanche 10 minuti, glielo ruba. E’ accaduto – in danno dell’arciprete Salvatore Zammito – nella chiesa Madre “Santa Venera” di Grotte.

L’arciprete si trovava in compagnia di altre persone. Appare evidente che qualcuno, approfittandosi di qualche secondo di distrazione del decano, si sia messo in tasca – rubandolo – il telefonino: un Alcatel. Il danno provocato è stato quantificato in circa 100 euro. Non un danno esagerato dunque, ma resta – ed è inquietante che sia così – il gesto: un furto compiuto in chiesa, in danno di un prete.

L’arciprete ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri del paese e i militari dell’Arma, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno già avviato le indagini. Non soltanto è stata data un’occhiata agli impianti di videosorveglianza presenti in zona per provare appunto ad identificare tutti coloro che, fra le 17,30 e le 18, hanno fatto accesso alla chiesa Madre, ma sono stati avviati accertamenti anche di tipo tecnico. Esiste infatti una banca data dei codici Imei (International Mobile Equipement Identity) nata dopo un accordo stipulato tra i gestori nazionali di telefonia mobile e quindi ogni tipo di cellulare può venire tracciato. Se non verrà identificato l’autore del furto, non è escluso che qualcuno possa finire nei guai per l’ipotesi di reato di ricettazione (si configura quando qualcuno viene trovato in possesso di un oggetto di provenienza furtiva) che ha delle pene edittali ancora più pesanti rispetto a quelle previste per la fattispecie furto. I carabinieri sono, appunto, naturalmente, al lavoro e chi ha rubato il cellulare dell’arciprete non dovrebbe farla franca.