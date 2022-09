Lascia il borsello nell'auto e glielo rubano: vittima del furto un finanziere

Lascia, per una manciata di minuti, il borsello all’interno dell’autovettura in sosta e glielo rubano. Vittima del furto, avvenuto nell’arco di neanche un quarto d’ora, mentre si trovava a Butera, è stato un finanziere che effettua servizio fuori regione. Il trentatreenne ha già presentato denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Licata. Il colpo è avvenuto in località Falconara, nel Comune di Butera, ma il giovane finanziere è ai carabinieri di Licata che ha fatto affidamento, formalizzando appunto una denuncia. All’interno del borsello, il militare aveva diversi documenti ed effetti personali, ma anche e soprattutto la tessera militare di riconoscimento.

I carabinieri della stazione di Licata hanno subito trasmesso gli atti della denuncia ai colleghi di Butera che, in quanto territorialmente competenti, dovranno occuparsi dell’attività investigativa per provare a recuperare il contenuto del borsello ed identificare il ladro che – senza essere visto, né tantomeno sentito – ha colpito un finanziere che, casualmente, si trovava in località Falconara di Butera. Fondamentale, di grande importanza, il tentativo – di cui appunto si stanno occupando i militari dell’Arma – di rintracciare la tessera di riconoscimento rilasciata dalla Guardia di finanza al trentatreenne. Una tessera che, purtroppo, potrebbe anche venire utilizzata abusivamente, il che, naturalmente, farebbe configurare anche altre fattispecie di reato.