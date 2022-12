Dimentica la borsa sulla panchina del Viale e dopo pochi minuti non la ritrova più

Appoggia la borsa su una panchina del viale Della Vittoria, prende il cellulare e scatta delle fotografie ai figli per immortalare il momento familiare. Una manciata di minuti e, assieme al marito e ai pargoli, si allontana, dimenticando appunto la borsetta proprio su quella panchina. Quando torna nell’esatto punto in cui si era seduta, la borsetta – con tutto il suo contenuto - non c’era già più e la donna, una trentaquattrenne, è corsa in Questura per formalizzare denuncia di furto.

Due ore dopo, la donna è stata ricontattata dai poliziotti della sezione Volanti che avevano, appunto, ritrovato la borsetta dalla quale però mancavano tutti i documenti della donna: carta d’identità, patente di guida, tessera sanitaria, carte di credito, e la somma di 120 euro in contanti.