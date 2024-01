Lancio di petardi e fumogeni in campo durante il derby col Licata: Daspo a 4 tifosi dell'Akragas

La polizia ha individuato i quattro presunti responsabili del lancio di petardi e fumogeni avvenuto in occasione del derby Licata-Akragas dello scorso 7 gennaio giocato allo stadio Saraceno di Ravanusa.

Per i tifosi biancazzurra, di età compresa tra i 37 ed i 24 anni, è scattato il Daspo ovvero il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

"Gli stessi, inoltre - secondo quanto fa sapere la questura con una nota -, hanno fatto uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il loro riconoscimento".

Il lancio è avvenuto dal settore ospiti all'indirizzo del rettangolo di gioco "mentre gli altri due - prosegue ancora la polizia - erano nelle immediate adiacenze dello stadio, all’esterno del medesimo settore, travisati da scaldacollo e in possesso di una spranga di ferro e di una torcia accesa del tipo bengala”.

Il provvedimento avrà la durata di tre anni per uno dei sostenitori, di quattro anni per altri due e per il quarto, già raggiunto, in passato, dallo stesso provvedimento, di otto anni con la prescrizione di presentarsi in questura nei giorni di svolgimento delle gare.

Per questa vicenda la giustizia sportiva aveva già sanzionato l'Akragas con la disputa di una gara a porte chiuse.