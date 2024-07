Sassi e bottiglie di vetro contro i poliziotti che scortavano i tifosi avversari: 20enne se la cava con la "messa alla prova"

Lanci di sassi e bottiglie contro i poliziotti che si erano posizionati per scortare i tifosi del Pro Favara all'esterno dello stadio Esseneto: un sostenitore dell'Akragas, quasi ventenne, che all'epoca dei fatti, il 22 agosto del 2022, aveva 17 anni, se la cava con la messa alla prova.

Il giudice Maria Pino, del tribunale per i minorenni di Palermo, ha disposto, come richiesto dal difensore, l'avvocato Davide Casà, che il giovane sia ammesso a un programma di lavoro di pubblica utilità, finito in quale, in caso di esito favorevole, il reato sarà ritenuto estinto.

Il giovane è imputato di lesioni aggravate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e travisamento ingiustificato.

Il processo a carico dei maggiorenni ha già portato a delle condanne. Anche altri imputati hanno chiesto la messa alla prova.

Per i disordini di quel giorno sono scattati, in tutto, 7 arresti, 2 denunce e 9 daspo: due poliziotti sono rimasti feriti seppure in maniera lieve. Le avvisaglie di possibili scontri, quella mattina, c'erano state quando la polizia, nel corso della consueta "bonifica" del perimetro dello stadio, aveva trovato mazze e bastoni nascosti nei pressi degli ingressi. Gli arresti sono scattati anche in seguito alla visione dei video che immortalerebbero i giovani coinvolti.

