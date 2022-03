Immortalata mentre lancia la spazzatura dal finestrino, il sindaco: “Continuate a mandarci video, li puniremo tutti”

"Stamattina un nostro concittadino ha accolto il nostro invito e, in forma anonima, ci ha inviato il video di una "gentile signora" che ha abbandonato un sacchetto di spazzatura nella strada Racalmare": sono le parole del sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza che, sulla propria pagina Facebook, non nasconde tutto il suo sgomento di fronte ad un episodio di inciviltà gratuita come questo ma, al contempo, la soddisfazione di avere a disposizione un'arma in più per individuare e punire i responsabili.

E quest'arma è rappresentata dai cittadini, "onesti e che hanno a cuore il bene comune", ai quali il sindaco ha rivolto un chiaro invito a collaborare. Ha chiesto, infatti, di documentare con video e foto i "lanciatori seriali" - o "sporcaccioni" che dir si voglia - intenti ad abbandonare rifiuti in strada cogliendoli sul fatto e filmandoli a loro insaputa. Il materiale visivo, in forma strettamente anonima, viene poi vagliato dalle autorità competenti per individuare l'autore del gesto e sanzionarlo a dovere.

"Domani - ha scritto il sindaco Provvidenza - l'ispettore Liotta trasmetterà le immagini al competente Comune di Favara per gli atti consequenziali. Continuate ad inviarci foto di questa gentaglia. E' questione di tempo, ma saranno tutti severamente puniti".