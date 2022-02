Lancia sacchetto di rifiuti dal viadotto ma rimane incastrato, intervento “straordinario” degli operatori ecologici

Un "lanciatore seriale" non proprio energico: ha messo fuori dal finestrino della sua auto in corsa il sacchetto della spazzatura per sbarazzarsene, ma non è stato energico al punto giusto e il lancio è risultato troppo corto. Così il sacchetto è rimasto impigliato nel parapetto ed è stato notato dagli operatori ecologici che sono prontamente intervenuti per rimuoverlo.

Il fatto è stato documentato sulla pagina Facebook di "Agrigento Differenzia", la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti promossa dalle ditte Iseda, Seap e Sea e con il patrocinio del Comune di Agrigento. Lo stesso post di "Agrigento Differenzia" è stato poi ricondiviso dal sindaco Franco Miccichè.

"Braccio fuori dall'auto e, alla prima curva, via verso l'esterno. Solo che il lancio è andato corto e il sacchetto è rimasto sul corrimano. Sarà andata più o meno così. Quello che però non riusciamo ad immaginare - si legge nel post - è il perché. Perché pensare che buttare i rifiuti giù da un ponte sia normale? Perché inquinare l'ambiente e la città in cui si vive è un fatto accettabile per alcuni? Che futuro stiamo consegnando ai nostri figli?".