Codacons: "Villa Bonfiglio addobbata per Natale, ma i lampioni sono fuori uso"

"Una settimana fa abbiamo sollecitato l’Amministrazione ad un più attento controllo del servizio di gestione dell’impianto luci cittadino, tutto avremmo immaginato, ma non, che durante una nostra passeggiata, presso la Villa Bonfiglio che ospita le manifestazioni del Natale agrigentino, avremmo trovato una situazione di grande pericolo nel percorrere i vialetti della stessa Villa, alcuni dei quali, totalmente al buio".

A denunciarlo, con una nota, è il responsabile del Dipartimento trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa.

"Abbiamo effettuato foto dei punti luce non funzionanti ed abbiamo inviato via pec, una lettera di segnalazione per la sollecita riparazione, al Comune - scrive ancora - . Se serviva, questa è l’ennesima dimostrazione che questa Amministrazione naviga 'a luci spente' e non effettua nessun controllo sul territorio, palese, vista la manifestazione in atto è stata la nostra scoperta avvenuta nella serata di sabato".